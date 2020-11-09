Karabağ'ın kalbinde ezan sesi! Şuşa 28 yıl sonra özgür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtardığını açıkladı. Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden İlham Aliyev'in askeri üniforma giydiği görüldü. Bugünün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.