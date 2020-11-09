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Karabağ'ın kalbinde ezan sesi! Şuşa 28 yıl sonra özgür

Ermeni tarafının “Düşerse, Karabağ düşer” dediği kenti dün ordusu tarafından özgürleştirildi. Aliyev, “Şuşa’nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan’ın değil tüm Kafkasya’nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Karabağ'ın kalbinde ezan sesi! Şuşa 28 yıl sonra özgür

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip kentinin işgalden kurtardığını açıkladı. 'in mezarını ziyaret eden 'in askeri üniforma giydiği görüldü. Bugünün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaptı.

RESTORE EDECEĞİZ
Aliyev, "Bütün tarihi abidelerimizi yeniden restore edeceğiz. Bütün camilerimizi yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığı açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.

Başkent Bakü'deki kutlamalarda Türk bayrakları da taşındı.

STRATEJİK ÖNEMDE
Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de güçlerince işgal edilmişti.

HANKENDİ'Yİ TERK EDİYORLAR
Şuşa'yı kurtaran askerler, Hankendi'ye doğru ilerlerken, Ermeniler, Hankendi'yi tahliye etmeye başladı. Gelen görüntülerde, yüzlerce insanın yola düşerek şehri terk etmeye başladığı ve araçlarla kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

ÇAVUŞOĞLU VE AKAR BAKÜ'DE
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Çavuşoğlu ve Akar, Şuşa kentinin geri alınmasından dolayı Aliyev'i kutladı.


TÜRKİYE'DE SEVİNÇ HAKİM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra, Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Şuşa'nın kurtarılmasını tebrik etti.

ÇAVUŞOĞLU, DENDİAS İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı 'la görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşmesinde bundan sonraki görüşmelerin ne şekilde yapılacağı değerlendirildi.

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