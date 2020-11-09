Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylülde başlattığı operasyonda büyük ilerleme kaydetti. Dağlık Karabağda kritik öneme sahip olan Şuşa bölgesinin yanı sıra birçok kritik noktayı ele geçiren ordunun başarısında İHA ve SİHA'lar da büyük bir rol oynuyor.