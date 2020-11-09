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Şuşa zaferinin kutlandığı Azerbaycan'da gündem Selçuk Bayraktar! Profesörden övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin

Azerbaycanlı iktisatçı Prof.Dr , ordusunun 'daki ilerleyişinde büyük pay sahibi olan 'ların mimarı Selçuk Bayraktar hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Şuşa zaferinin kutlandığı Azerbaycan'da gündem Selçuk Bayraktar! Profesörden övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin

ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylülde başlattığı operasyonda büyük ilerleme kaydetti. Dağlık Karabağda kritik öneme sahip olan Şuşa bölgesinin yanı sıra birçok kritik noktayı ele geçiren ordunun başarısında İHA ve 'lar da büyük bir rol oynuyor.

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü üretimi olan İHA'lar sayesinde Azerbaycan ordusu, çok sayıda köyü ordusunun işgalinden kurtardı.

Bu başarı, ABD'de Rutgers Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Azerbaycanlı iktisatçı Prof.Dr 'nun dikkatinden kaçmadı.

Azerbaycanlı iktisatçı Ibadoglu, Selçuk Bayraktarın Şuşanın işgalden kurtarılmasının ardından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, Selçuk Bayraktar'a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı, sonra da adı verilsin. Onun emeği çok büyüktür dedi.

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