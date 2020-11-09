Fransa'da Müslümanlara alçak baskı! Devlet eliyle şiddete dönüştü...

YÖNETİMİN İSLAMOFOBİSİ, HALKA YANSIDI

Öğretmene yönelik saldırının akabinde polis "radikal İslamcılık" ile mücadele gerekçesiyle bazı Müslümanların evlerine baskın düzenledi, 200'den fazla kişinin ülkeden sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı, 50'den fazla İslami dernek ve kuruluş incelemeye alındı.

Birçok cami ve ibadet yeri kapatılırken Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ve Barakacity gibi uluslararası kuruluşlar "İslamcı" terörle ilişkileri olduğu gerekçesiyle feshedildi.

Adalet Bakanlığı da Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Jean-Castex ve bazı bakanlara birçok ölüm tehdidi geldiğini bu nedenle 70'i Paris'te olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 200 soruşturmanın açıldığını duyurdu.