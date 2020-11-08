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Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den A Haber canlı yayınında flaş Şuşa açıklaması

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Giriş: 08.11.2020 22:09
Güncelleme:08.11.2020 22:18
28 yıl yol sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa kentiyle ilgili Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İbrahim, Şuşa kentinin işgalden kurtarılması için uzun yıllardır planlar yapıldığını ve doğru zamanda harekete geçildiği ifade etti. Şuşa'nın stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen İbrahim, kale gözüyle bakılan bu kentin alınmasının büyük bir başarı olduğunu ve Azerbaycan'ın başarılarla dolu askeri tarihine geçeceğini belirtti.
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