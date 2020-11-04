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Son dakika: ABD'de tarihi seçim! Trump'tan flaş açıklamalar: Biz bu seçimi kazandık

Son dakika haberine göre başkanlık seçimlerinde yarış tüm süratiyle devam ederken 'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Biz bu seçimi kazandık" diyerek dünyaya ilan etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Son dakika: ABD'de tarihi seçim! Trump'tan flaş açıklamalar: Biz bu seçimi kazandık

ABD başkanlık seçimlerinde yarış tüm süratiyle devam ederken Donald Trump seçim sonuçları ile ilgili olarak saat 10:00'da canlı yayında açıklama yaptı. Trump, "Bu benim yaptığım en son basın açıklaması tartışmasız olarak. ABD halkına bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Trump sözlerine şöyle devam etti:

FLORİDA'DA KAZANMAYI BEKLEMİYORDUK
"Öncelikle First Lady'ye, aileme, Başkan Yardımcısı Pence'e teşekkür ediyorum. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz. Çok inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Dışarı çıkıp bu kadar güzel bir şeyi, kutlamak istiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları inanılmaz bir şekilde sandığa gitti. Florida'da kazanmayı beklemiyorduk. Orayı da kazandık. Ohio'yu, Texas'ı kazandık.


BİZİ YAKALAMALARI ASLA MÜMKÜN DEĞİL
Georgia'ya da açılmamış yüzde 7'lik oy kaldığına göre bizi yakalamaları asla mümkün değil. Arizona'da çok imkan var. Orada da bizim için zafer olacağını söyleyenler var. Trump bölgesi diye ne kast ediyorlarsa sadece oralarda değil oy aldığımız yerler. Biden'ın bizi yakalaması oldukça imkansız.

Fark çoktu ama çok az bir fark kaldı aramızda. Pensilvanya'yı da çok ciddi bir fark ile kazanıyoruz. 690 bin oy farkla öndeyiz şu anda. Biz yüzde 64'ünü almış durumdayız oyların. Bu noktadan sonra bizi yakalamaları imkansız.

Texas'ı kazandık bu kesin. Orada harika bir vali var. Tebrik ettim onu, o da beni tebrik etti. Orada neredeyse seçim sonucu belli olmuş gibi görünüyor. Oy farkına bakacak olursak sanki 12 oy farkıyla gidiyormuşuz gibi bir şey yok.

AÇIKÇA SÖYLEMEK GEREKİRSE BİZ BU SEÇİMİ KAZANDIK!
Ne oldu diye sordu insanlar. Onlar kazanamayacaklarının farkına vardılar. İşi mahkemeye taşıyalım dediler. Bunu ilk günden itibaren söylemiştim.

Kuzey Carolina'da öndeydik. Sonra birden her şey durdu. Bu bir sahtekarlık; bu bir ABD kamuoyunu kandırma işi. Bu bir utanç ABD için. Açıkça söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık!

ABD yüce mahkemesini artık oy vermeleri durdurmasını istiyoruz. Artık sabahın dördünde açılmamış oylar çıktı denmesini istemiyoruz. Benim için çok üzücü bir an. Biz bunu kazanmış durumdayız."

CEBİNE KOYDUĞU ZARF DİKKAT ÇEKTİ
Trump'ın konuşması sırasında cebinden bir zarf çıkardığı da dikkat çeken ayrıntılardan birisiydi. Trump'ın elinde tuttuğu ve daha sonra ceketinin cebine koyduğu zarfın içinde ABD Başkanlık Seçimleri'nin resmi olmayan ilk sonuçlarının yer aldığı öğrenildi.

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