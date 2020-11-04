ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!

ABD'de süren başkanlık yarışında Donald Trump ve Joe Biden, kıyasıya mücadele ediyor. Beyaz Saray'da her iki adayın taraftarları arasında, arbede yaşandı. ABD başkanlık yarışında gelen son bilgilere göre, seçimlere hile karıştırıldığı iddiası, ortalığı yangın yerine çevirdi.

Giriş Tarihi: 04.11.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 08:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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