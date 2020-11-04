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Haberler Galeri ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!

ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!

ABD'de süren başkanlık yarışında Donald Trump ve Joe Biden, kıyasıya mücadele ediyor. Beyaz Saray'da her iki adayın taraftarları arasında, arbede yaşandı. ABD başkanlık yarışında gelen son bilgilere göre, seçimlere hile karıştırıldığı iddiası, ortalığı yangın yerine çevirdi.

Giriş Tarihi: 04.11.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 08:28
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ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
Amerikan tarihinde ilk kez 70 yaş üstü iki adayın yarıştığı seçimler, koronavirüs salgınının ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde gerçekleştirildi. ABD seçim sonuçları merakla beklenirken Pennsylvania'da oy sahteciliği iddiası geldi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
BBC'nin dezenformasyon ve sosyal medya muhabiri Marianna Spring, sakin bir seçim günü olmakla birlikte, kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da teyit edilmemiş oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar olduğunu duyurdu. Fakat Spring, dayanaksız bu iddiaların kritik eyaletleri hedef aldığı görüşünde.
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ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
Philadephia'da bir gözlemcinin seçim merkezine girmesinin engellendiği iddiasıyla bir videonun sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Videonun Twitter'da 2 milyondan fazla izlendiği ve Trump yanlısı hesaplardan paylaşıldığı görülüyor. Videonun sahte olmadığı ve olayın hile değil seçim kurallarıyla ilgili bir karışıklıktan kaynaklandığı düşünülüyor.
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ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
Videodaki bir adam, yetkililer tarafından dışarıda durması için uyarılıyor. Bir kadının adı bilinmeyen şahsa, "şehir geneli" sandık izleme belgesinin bazı özel oy merkezlerinde geçerli olmadığını söylüyor.
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ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
ABD başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı!
Sandıkları gözlemlemek isteyenlerin bazı oy merkezlerine girmesine izin verildiği biliniyor. Videodaki şahsın da sonradan özür dilenerek merkeze alındığı görülüyor.