CHP GİBİ OYLAR ÇALINIYOR ALGISI YAPILIYOR

ABD başkanlık seçimlerinde de CHP'nin yakından bildiği durumlar yaşanıyor. Her seçimi kaybeden ve "oylar çalındı" yalanına başvuran CHP gibi ABD'de de her iki adayın taraftarları da diğer tarafı oyları çalmakla suçluyor.