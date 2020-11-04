04 Kasım 2020, Çarşamba
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ABD seçimlerinde Biden'ı destekleyen CHP'liler Mahmut Tanal'ın oy torbaları üzerinde yattığı fotoğrafı paylaşıyor

ile ilgili kirli planlarını hiç çekinmeden söyleyen 'a destek veren 'liler Biden'ın kazanacağını düşünerek Türkiye'de kaybettikleri her seçimde yaptıkları gibi "sandıkları terk etmeyin" diyerek 'ın oy torbaları üzerinde yattığı fotoğrafı paylaştı.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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ABD seçimlerinde Biden'ı destekleyen CHP'liler Mahmut Tanal'ın oy torbaları üzerinde yattığı fotoğrafı paylaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri 46. başkanını seçmek için 59. defa sandık başına gitti. Seçimlerde mevcut başkan ile karşı karşıya geliyor. saatiyle 09.20 itibarıyla seçimi kazanan isim henüz belli değilken iki aday da destekçilerine oylara sahip çıkılması uyarısı yapıyor.

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CHP'Lİ EREN ERDEM'İN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF

Cumhuriyet Halk Partili de seçimleriyle ilgili bir fotoğraf paylaştı. Ancak Erdem'in paylaştığı fotoğraf Türkiye seçimlerine ait bir kare. Eren Erdem, İstanbul Milletvekili 'ın oy torbaları üzerinde uzandığı bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

BIDEN'IN KAZANMASINI İSTİYORLAR

CHP'liler Başkan 'la iyi ilişkileri olan Başkan Donald Trump'ın yerine Joe Biden'ın kazanmasını istiyorlar. Hatırlanacağı üzere Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal planlarının olduğu sözleri ortaya çıkmış muhalefet ise bu açıklamalara gerekli tepkiyi göstermemişti.

CHP GİBİ OYLAR ÇALINIYOR ALGISI YAPILIYOR

ABD başkanlık seçimlerinde de CHP'nin yakından bildiği durumlar yaşanıyor. Her seçimi kaybeden ve "oylar çalındı" yalanına başvuran CHP gibi ABD'de de her iki adayın taraftarları da diğer tarafı oyları çalmakla suçluyor.

İşte ABD'deki oy seçiminden kareler

Tüm dünya ABD seçimlerini takipte! Gizli toplantıdaki Donald Trump sözleri dikkat çekti... TÜM DÜNYA ABD SEÇİMLERİNİ TAKİPTE! GİZLİ TOPLANTIDAKİ DONALD TRUMP SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ...
Alman medyası ABD seçimleri için Başkan Erdoğan’lı manşet attı ALMAN MEDYASI ABD SEÇİMLERİ İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN’LI MANŞET ATTI

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