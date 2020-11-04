KİM GELİRSE GELSİN...

Kim gelirse gelsin ama Trump ama Biden… Ankara – Washington ilişkileri sıkıntılı olacaktır kısa ve orta vadede. Sorunların çözümü hiç kolaya benzemiyor. Çünkü Türkiye'nin uğradığı net haksızlıklar var. Bunlar söylendiği zaman burun kıvrılıyor. Kim gelirse gelsin belki bir parça ton farklılıkları olacak ancak netice itibariyle makas benzetmesinden hareketle bu makasın iki ucu bir hayli açıldı. Bunda Trump'ın da etkisi var. Bu makas kısa ve orta vadede hiç de öyle kapanacak gibi değil. Eğer Biden gelecek olursa ilk başlangıçta bir parça sıkıntılı bir başlangıç olacaktır. Çünkü özellikle Türk iç politikasına müdahale şeklinde kabul edilemez bir takım sözleri unutulmadı unutmadık.