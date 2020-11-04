Son dakika: ABD Başkanlık seçimleri sonucunda Türkiye - ABD ilişkilerinde ne olacak? A Haber'de flaş değerlendirme: Sırat köprüsünden geçiyor
Son dakika haberi... ABD Başkanlık seçimleri sonucu ne olacak? Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı? Trump kazanırsa Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak? Biden kazanırsa ne olacak? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Türkiye – ABD ilişkileri bir sırat köprüsünden geçiyor" ifadelerini kullanarak "Kim gelirse gelsin ama Trump ama Biden… Ankara – Washington ilişkileri sıkıntılı olacaktır kısa ve orta vadede." dedi.
ABD Başkanlık seçimleri sonucu ne olacak? Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı? Trump kazanırsa Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak? Biden kazanırsa ne olacak? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SEÇİMLER MAHKEMELİK OLACAK
Başkan Trump'ın konuşması benim beklentilerimi doğrular yöndeydi. Daha evvelden birçok kimsenin de söylediği gibi daha seçim sonuçları netleşmeden kazandığını açıkladı. Bir taraftan da seçim sonuçlarının her ne olursa olsun mahkemelik olacağının altını çizdi. Aslında bu seçimin sonuçlarının mahkemelik olacağı çok uzun zamandan beri gelişmeleri sadece gazete ve televizyonlardan izleyen insanlarında malumudur. Daha evvelden de bunu örneği olmuştu. 2010 yılında Başkan Bush'un seçildiği seçimlerin ardından da Florida'daki oylar defalarca sayılmıştı. Orada 5 küsür milyon 6 milyona yakın oy kullanılıyor ve netice 500 küsür oy farkla netleşmişti. Haftalar süren bir durum yaşandı.
TRUMP KAZANMIŞ OLABİLİR AMA...
Bu seçimlerden sonra da 2010 seçimlerini hatırlatacak gelişmelerin olması sürpriz olmayacaktır. Başkan Trump kazanmış olabilir ancak bir parça erken olduğu kesin. Çünkü ABD sisteminde bize oldukça ters gelen bir sistem var ama posta yoluyla mail yoluyla oy kullanılması var. Bu oy kullanmaların tarihine göre oyların bir kısmı 3 ya da 5 gün sonra açılıyor dolayısıyla daha hala oyların tümünün sayılmadığı ortamda bu kadar net bir galibiyeti ilan etmek bir parça erkencilik olabilir.
TÜRKİYE – ABD İLİŞKİLERİ NE OLACAK?
Eğer Türkiye – ABD ilişkilerini bir makasa benzetecek olursak bu makasın iki ucu Obama döneminden beri sürekli açılıyor. Görünen o ki kısa ve orta vadede yeniden kapanması mümkün değil. Obama döneminde başlayan ve Trump döneminde devam eden gelişmeler neticesinde Türkiye – ABD ilişkileri tarihinde olmadığı kadar gergin anlara şahitlik ettik. Geldiğimiz nokta itibariyle ilişkiler hemen hemen her alanda gerginleşmiş vaziyette ve bu gerginliğin önümüzdeki süreçte kim seçilirse seçilsin hemen gitmesi de mümkün değil.
BIDEN KAZANIRSA ÇARK EDECEK
Biden kazanacak olursa o taktirde bir takım söylemlerinden çark ettiğini göreceğiz. Çünkü Türkiye'nin önemi ABD açısından yadsınamaz. Türkiye kolay gözden çıkarılabilecek bir durumda değildir. Ancak her Demokrat iktidarında ilişkilerin daha gergin olduğu da bir gerçektir.
TRUMP DA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI
Trump seçilirse ne olacak? Kişisel ilişkiler her zaman önemlidir. Başkan Erdoğan'ın Başkan Trump ile belli bir dalga boyu konuşmalarında tutturduğu kesin. Ancak bunun yansımaları telefondaki konuşmalar kadar canlı ve etkili olmadığı da bir gerçek. Ki bu hayal kırıklığını da Başkan Erdoğan defalarca dile getirdi. Obama zamanından beri Türkiye PKK ve PYD'li teröristlere binlerce onbinlerce silah gittiğini söylüyor. Tamam bunlar Obama döneminde gitmeye başladı ama ortada bir gerçek var Trump zamanında da gitti. Trump da verdiği sözleri tutmadı.
KİM GELİRSE GELSİN...
Kim gelirse gelsin ama Trump ama Biden… Ankara – Washington ilişkileri sıkıntılı olacaktır kısa ve orta vadede. Sorunların çözümü hiç kolaya benzemiyor. Çünkü Türkiye'nin uğradığı net haksızlıklar var. Bunlar söylendiği zaman burun kıvrılıyor. Kim gelirse gelsin belki bir parça ton farklılıkları olacak ancak netice itibariyle makas benzetmesinden hareketle bu makasın iki ucu bir hayli açıldı. Bunda Trump'ın da etkisi var. Bu makas kısa ve orta vadede hiç de öyle kapanacak gibi değil. Eğer Biden gelecek olursa ilk başlangıçta bir parça sıkıntılı bir başlangıç olacaktır. Çünkü özellikle Türk iç politikasına müdahale şeklinde kabul edilemez bir takım sözleri unutulmadı unutmadık.
SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYOR
Demokratlar ne zaman iktidarda olsa her zaman ilişkiler bir parça daha gergindir sıkıntılıdır. Ancak dünyanın sonu da olmayacaktır. Herkes rahat etsin Biden da gelse Türkiye - ABD ilişkileri durmayacak. Biden da gelse ilişkiler bundan çok çok daha kötü olmayacak. Türkiye – ABD ilişkileri bir sırat köprüsünden geçiyor ve ilişkilerin gideceği yön sadece Ankara'nın değil aynı zamanda Washington'ın da alacağı tavra bağlı. Washington bundan sonra atacağı adımların Türkiye'yi Batı kampından ne kadar uzaklaştıracağını, uzaklaştırıp uzaklaştırmayacağını düşünmesi lazım. Çünkü Rusya'ya doğru hareketlenen bir Türkiye ne ABD'nin özelde ne de Batı'nın çıkarına değildir diye düşünüyorum.