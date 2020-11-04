ABD seçimlerinde kritik eyalet Pensilvanya'yı Trump kazandı Biden yıkıldı
Donald Trump ile Joe Biden arasındaki seçim yarışı tüm dünya tarafından takip edilirken demokrat aday Joe Biden'ın kazanacağı öngörülen ve 20 delegelik hacmi ile seçimi direkt etkileyebilecek eyaletlerden olan Pensilvanya'da Trump'ın öne geçtiği ve farkı kısa sürede 10 puana kadar çıkardığı bildirildi. Son bilgilere göre; Biden yanlısı eyalet valisinin sayımları durdurduğu ve sonuçları geciktirmek için elinden geleni yaptığı aktarılıyor.
ABD seçimlerinde Pensilvanya'da son dakika haberi geldi. ABD Başkanı Donald Trump 21 eyalette seçimi kazandı. 12 eyalette de önde götürüyor. Ancak bir eyalet var ki oradan sabaha karşı gelen haberler adeta bir demokratlar tsunamisi beklediğini söyleyen Joe Biden'ı yıktı ve dengeleri değiştirecek sinyalleri verdi. Amerika halkının önümüzdeki süreçte Başkan olarak görmek istediği ismi belirlediği seçimde sayımlar sürüyor.
Sabahın ilk saatlerinde Pensilvanya'dan gelen haberlerde "Trump öne geçti" bildirilmiş ve kısa sürede de fark açılmıştı.
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İşte ABD seçimlerinden flaş ayrıntılar ve Pensilvanya'dan gelen son rakamlar;
ABD seçimlerinde oy kullanma süreci dün itibarıyla sona erdi. Milyonlarca Amerikalı yerel seçim bölgelerine gitti ve Başkan Donald Trump'ın kalması için ya da Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesi için oy kullandı. 2016'da kullanılan toplam oyların %72,8'ine tekabül eden 100 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oy kullanma işlemini tamamladı ve sayımlar başladı.
ABD seçimlerinde son durum ne ve tüm dünyanın odaklandığı 2020 Amerika seçim sonuçları kritik eyaletlerde önemli sonuçları getirdi. İşte, ABD seçimlerinde Trump ve Joe Biden'ın oy oranları ve kritik bilgiler...
BIDEN'I YIKAN HABER PENSİLVANYA'DAN GELDİ
Seçimlerde sayım işlemlerinin sürdüğü Amerika'da ABD medyası, 20 delege çıkaran kritik Pensilvanya eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu. KISA SÜREDE FARKI 10 PUANA ÇIKARDI
Öte yandan Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump'ın Biden'ı Pensilvanya'da geçmesinin hemen ardından hızla farkı açarak 10 puanlara kadar çıkardı.
BIDEN'IN KALESİ GİBİ GÖRÜLÜYORDU
Çarpıcı son dakika haberinin geldiği Pensilvanya seçim sonuçları Biden'ı yıkarken bu eyalet Joe Biden'ın kalesi olarak görülüyordu ve seçimin zafer anahtarını kendisine sunacağı iddia ediliyordu. Her Yerde Türk Platformu Başkan Mustafa Tanyeri ABD'den ve Pensilvanya'dan önemli bilgileri aktardı.
BIDEN GERİYE DÜŞÜNCE BIDEN YANLISI EYALET SAYIMI DURDURDU!
Tanyeri "Yüzde 10'ları bulan fark söz konusu. Eyalet basımı durdurdu! Hatta bunun üzerine sosyal medyada kullanıcılar Biden kendisine oy verilmiş pusula bastırıp buraya mı getirecek dedikodularını döndürmeye başladı. Tabi bu bir alay konusu olarak yapılıyor.
BIDEN'IN ENERJİ POLİTİKASI TERS TEPTİ
Pensilvanya'da enerji politikalarıyla igili Biden'ın açıklamaları ters tepme ihtimali vardı. Öyle oldu. Ayrıca ABD medyası, Ohio eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini de ilan etti..
SEÇİMİN ANAHTAR EYALETİ
Pensilvanya 20 delege çıkaran ve seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir eyalet.
TRUMP KAZANDI DENİLEBİLİR
Kesin sonuç açıklanmasa da Trump kazanmış gibi duruyor. Michigan da gelmez deniliyordu. yüzde 54'leri buldu Trump burada. O nedenle bu saatten sonra geri dönülemez bir yola girmiş durumda iş.