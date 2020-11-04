ABD seçimlerinde kritik eyalet Pensilvanya'yı Trump kazandı Biden yıkıldı

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İşte ABD seçimlerinden flaş ayrıntılar ve Pensilvanya'dan gelen son rakamlar;

ABD seçimlerinde oy kullanma süreci dün itibarıyla sona erdi. Milyonlarca Amerikalı yerel seçim bölgelerine gitti ve Başkan Donald Trump'ın kalması için ya da Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesi için oy kullandı. 2016'da kullanılan toplam oyların %72,8'ine tekabül eden 100 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oy kullanma işlemini tamamladı ve sayımlar başladı.

ABD seçimlerinde son durum ne ve tüm dünyanın odaklandığı 2020 Amerika seçim sonuçları kritik eyaletlerde önemli sonuçları getirdi. İşte, ABD seçimlerinde Trump ve Joe Biden'ın oy oranları ve kritik bilgiler...