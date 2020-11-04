04 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Trump'ın seçim tweetine Twitter'dan skandal sansür: Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor

Son dakika: Trump'ın seçim tweetine Twitter'dan skandal sansür: Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor

Son dakika haberine göre,  Başkanı , seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu. Öte yandan, Trump'ın paylaşımına Twitter, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi koydu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Trump'ın seçim tweetine Twitter'dan skandal sansür: Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor

ABD'deki 59. başkanlık seçimlerinde birçok eyalette sonuçlar açıklanırken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında ise Trump, ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağını belirtti.

Trump'ın Twitter paylaşımlarını, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın açıklama yaptığı saatlerde yapması da dikkatlerden kaçmadı.

TWİTTER'DAN TRUMP'IN PAYLAŞIMINA UYARI ETİKETİ
Öte yandan, Trump'ın paylaşımına Twitter, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi koydu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

ABD seçimlerinde kritik eyalet Pensilvanyayı Trump kazandı Biden yıkıldı ABD SEÇİMLERİNDE KRİTİK EYALET PENSİLVANYA'YI TRUMP KAZANDI BİDEN YIKILDI
ABD seçimlerinde Bidenı destekleyen CHPliler Mahmut Tanalın oy torbaları üzerinde yattığı fotoğrafı paylaşıyor ABD SEÇİMLERİNDE BİDEN'I DESTEKLEYEN CHP'LİLER MAHMUT TANAL'IN OY TORBALARI ÜZERİNDE YATTIĞI FOTOĞRAFI PAYLAŞIYOR
Tüm dünya ABD seçimlerini takipte! Gizli toplantıdaki Donald Trump sözleri dikkat çekti... TÜM DÜNYA ABD SEÇİMLERİNİ TAKİPTE! GİZLİ TOPLANTIDAKİ DONALD TRUMP SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ...
Alman medyası ABD seçimleri için Başkan Erdoğan’lı manşet attı ALMAN MEDYASI ABD SEÇİMLERİ İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'LI MANŞET ATTI
ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları... ABD YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR! İŞTE ÜNLÜLERDEN OY VERME PAYLAŞIMLARI...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA