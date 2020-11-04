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Haberler Galeri ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları...

ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları...

Son dakika haberi... ABD'nin başkanlık seçiminde ünlü isimler "I voted" (Oy verdim) etiketli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak hayranlarını oy vermeye teşvik etti. İşte ünlülerin oy verme fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 08:49
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ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları...

Jennifer Aniston

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları...

Blake Lively ve Ryan Reynolds

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ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları...

Selena Gomez

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ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları...

Demi Lovato

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ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları...

Viola Davis