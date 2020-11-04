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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları... ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ünlülerden oy verme paylaşımları... Son dakika haberi... ABD'nin başkanlık seçiminde ünlü isimler "I voted" (Oy verdim) etiketli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak hayranlarını oy vermeye teşvik etti. İşte ünlülerin oy verme fotoğrafları... Giriş Tarihi: 04.11.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 08:49
Jennifer Aniston
GALERİ DEVAM EDİYOR
Blake Lively ve Ryan Reynolds
Selena Gomez
Demi Lovato
Viola Davis