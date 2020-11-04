Alman medyası ABD seçimleri için Başkan Erdoğan’lı manşet attı

BIDEN TÜRKİYE'DE DARBE İMALARINDA BULUNMUŞTU

Hatta daha da ileri giderek, Türkiye'deki muhalefeti kullanarak bir şekilde Erdoğan'ı "düşürmeyi" açıkça ifade eden Biden'ın, seçimi kazanırsa Türkiye'ye nasıl bir yaklaşımı olacağı merak ediliyor.