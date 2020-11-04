04 Kasım 2020, Çarşamba
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Alman medyası ABD seçimleri için Başkan Erdoğan’lı manşet attı

  yarışı devam ederken Alman 'nin  ve 'ın yarıştığı seçimle ilgili haberlerinde Başkan ’ın ismini kullanarak haberler hazırlaması ve paylaşımda bulunması dikkat çekti. Başkan Erdoğan hakkında atılan manşetlerin altına gelen yorumlar Alman medyasının içler acısı halinin gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Alman medyası ABD seçimleri için Başkan Erdoğan’lı manşet attı

, tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşıyor. Eyaletlerden birbiri ardına son dakika haberleri gelirken ülkede Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Başkan ile Demokratların adayı yarışıyor. Ancak Trump ile Biden arasındaki mücadele Alman medyasının Erdoğansız manşet atamama alışkanlığını değiştirmedi. ve Erdoğan karşıtlığı üzerine bir yayın politikası belirlediği bilinen Alman ABD seçimlerine ilişkin haberlere Başkan Erdoğan'lı başlıklar atmaktan geri durmadı.

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JOE BİDEN, TÜRKİYE VE ERDOĞAN KARŞITLIĞINI İFŞA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye politikası, eski dönemlere nazaran biraz daha ılımlı olsa da Demokrat aday Joe Biden'ın giderek belirginleşen Türkiye ve İslam karşıtlığı, Başkan üzerinden de devam etmişti.

BIDEN TÜRKİYE'DE DARBE İMALARINDA BULUNMUŞTU

Hatta daha da ileri giderek, Türkiye'deki muhalefeti kullanarak bir şekilde Erdoğan'ı "düşürmeyi" açıkça ifade eden Biden'ın, seçimi kazanırsa Türkiye'ye nasıl bir yaklaşımı olacağı merak ediliyor.

DEUTSCHE WELLE'DEN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Haber politikasını zaman zaman Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurgulayan Alman Deutsche Welle ise ABD seçimlerine dair haberlerinde Başkan Erdoğan'lı manşetler atmaktan geri durmadı. Herkesin ABD'den gelen oy oranlarına, Trump ve Biden'a kilitlendiği sürede Deutsche Welle sitesinin sosyal medya paylaşımında da ABD seçimleri üzerinden Erdoğan vurgusu yapılması dikkat çekti.

Söz konusu son dakika paylaşımında, "ABD seçimlerini ister Trump isterse Biden kazansın, Erdoğan'ın zor tercihlerle karşı karşıya kalması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

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