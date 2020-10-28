28 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ermenistan'dan alçak saldırı! Kent merkezini vurdu

Son dakika: Ermenistan'dan alçak saldırı! Kent merkezini vurdu

Son dakika haberi... 'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Ermenistan'dan alçak saldırı! Kent merkezini vurdu

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Ermenistandan alçak saldırı! Kent merkezini vurdu: 14 sivil hayatını kaybetti ERMENİSTAN'DAN ALÇAK SALDIRI! KENT MERKEZİNİ VURDU: 14 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan silahlı güçlerinin vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı 40'tan fazla yaralının olduğunu duyurdu.

Ermenistandan alçak saldırı! Kent merkezini vurdu ERMENİSTAN'DAN ALÇAK SALDIRI! KENT MERKEZİNİ VURDU

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapılar hasar aldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Ermenistan Azerbaycan köyünü misket bombasıyla vurdu ERMENİSTAN AZERBAYCAN KÖYÜNÜ MİSKET BOMBASIYLA VURDU
Ermenistan Başbakanı Paşinyan PKK yandaşlarıyla omuz omuza ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN PKK YANDAŞLARIYLA OMUZ OMUZA
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ateşkesi bozdu! SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: ERMENİSTAN ATEŞKESİ BOZDU!
Son dakika: Ermenistan Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdi SON DAKİKA: ERMENİSTAN ŞUŞA'YA SURİYE VE IRAK'TAN GETİRİLEN PKK'LI TERÖRİSTLERİ YERLEŞTİRDİ
Son dakika: Ermenistan kız çocuklarını cepheye yolluyor! SON DAKİKA: ERMENİSTAN KIZ ÇOCUKLARINI CEPHEYE YOLLUYOR!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA