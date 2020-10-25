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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ermenistan Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdi

Son dakika: Ermenistan Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdi

Son dakika haberine göre... Terör devleti 'ın sivillere yönelik katliamları sürüyor. Sivil katliamın ikinci adresi terör örgütü ile işbirliğine giden Ermenistan ile ilgili yeni bilgiler de geliyor. Azerbaycanlı üst düzey bir yetkili, Ermenistan'ın Şuşa’ya ve ’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: Ermenistan Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdi

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, operasyonlar karşısında ezilen Ermenistan ordusu bir skandala daha imza attı.



AZERBAYCAN'A KARŞI ŞEYTANIN SAVAŞÇILARI

İsmi açıklanmayan üst düzey bir Azerbaycanlı yetkiliden alınan bilgiye göre, Ermenistan Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdi.

Ermenistan Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdi ERMENİSTAN ŞUŞA'YA SURİYE VE IRAK'TAN GETİRİLEN PKK'LI TERÖRİSTLERİ YERLEŞTİRDİ

MASKENİN ALTINDAKİLER ERMENİSTAN SAFINDA

Yetkili, Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çekerek, Ermenistan'ın bu yolla Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıklarını ve PKK'lı teröristler öldürüldüğünde bunların Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne süreceklerini belirtti.

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