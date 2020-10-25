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Son dakika: Ermenistan kız çocuklarını cepheye yolluyor!

Son dakika haberine göre; Sivilleri hedef alan terör devleti bir skandala daha imza attı. Askerlerini mevzilere zincirleyen, yaşlıları savaşa katan Ermeniler şimdi de ’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.

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Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: Ermenistan kız çocuklarını cepheye yolluyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

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Azerbaycan karşısında aciz duruma düşen Ermenistan cepheye çocukları sürdü! AZERBAYCAN KARŞISINDA ACİZ DURUMA DÜŞEN ERMENİSTAN CEPHEYE ÇOCUKLARI SÜRDÜ!

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