Son dakika: Ermenistan kız çocuklarını cepheye yolluyor!
Son dakika haberine göre; Sivilleri hedef alan terör devleti Ermenistan bir skandala daha imza attı. Askerlerini mevzilere zincirleyen, yaşlıları savaşa katan Ermeniler şimdi de Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.
Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.
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