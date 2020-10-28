Seçime günler kala ABD gerilim tırmanıyor! New York sokaklarında 'Trump' kavgası

Trump, gün içinde Wisconsin ve Nebraska'da da seçmenlerle bir araya geldi. Gün sonunda Nevada'ya geçecek olan Donald Trump, bugün mitinglerine bu eyaletten başlayacak.

BIDEN GEORGİA'DA

Demokrat aday Biden da seçimler için kritik bir başka eyalet olan Georgia'da miting düzenledi.

Biden, buradaki konuşmasında, Trump'ın Kovid-19 konusunda yeterli önlemi almadığını savunarak, "Kovid-19 bu ülkede derin ve kapanmaz bir yara bıraktı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 konusunda kendisinin daha aktif bir mücadele vereceğini kaydeden Joe Biden, "Trump, Amerikan tarihindeki şarlatanlara, dolandırıcılara ve sahtekar popülistlere benziyor." şeklinde konuştu.

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