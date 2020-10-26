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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ateşkesi bozdu!

Son dakika haberi... , "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu."

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ateşkesi bozdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu.

Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir.

Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar.

Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

detaylar gelecek...

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