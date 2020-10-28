Ermenistan'dan alçak saldırı! Kent merkezini vurdu

Son dakika haberi... Ermenistan ordusunun, Berde kent merkezini vurması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan çevrede bulunan araçlar ve evlerde de hasar meydana geldiği öğrenildi.

Ermenistan ordusunun Berde kent merkezini vurması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.