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Ermenistan'dan alçak saldırı! Kent merkezini vurdu
Son dakika haberi... Ermenistan ordusunun, Berde kent merkezini vurması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan çevrede bulunan araçlar ve evlerde de hasar meydana geldiği öğrenildi.
Ermenistan ordusunun Berde kent merkezini vurması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.