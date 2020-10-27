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Ermenistan Başbakanı Paşinyan PKK yandaşlarıyla omuz omuza

’ı cephede yenemeyen ’ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Şuşa şehrinde terör örgütü yanlılarıyla düzenlenen Nevruz kutlamasında halay çektiği görüntüler yayınlandı.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan PKK yandaşlarıyla omuz omuza

'ı cephede yenemeyen dün ilan edilen ateşkesi yeniden bozdu. Köşeye sıkışan Ermenistan, her zamanki gibi sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan PKK yandaşlarıyla omuz omuza ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN PKK YANDAŞLARIYLA OMUZ OMUZA

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Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, 'ın önerisi üzerine Sarkisyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Şuşa'da yanlılarıyla katıldığı Nevruz kurtlamaları sırasında halay çektiği görüntüler yayınlandı.

Söz konusu görüntülerin 2019 yılında yayınlandığı ve terör örgütü PKK yanlıları ile Nevruz kutlaması sırasında çekildiği öğrenildi.

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