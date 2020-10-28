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Ermenistan'dan alçak saldırı! Kent merkezini vurdu: 14 sivil hayatını kaybetti

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Giriş: 28.10.2020 14:10
Güncelleme:28.10.2020 14:15
Son dakika haberi... Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu Azerbaycan'dan aktardı...

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Ermenistan silahlı güçlerinin vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı 40'tan fazla yaralının olduğunu duyurdu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapılar hasar aldı.

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