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Son dakika: Azerbaycan ordusu ilerliyor! 13 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Son dakika haberine göre ordusu 13 köyü daha 'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı , "Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacağız." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan ordusu ilerliyor! 13 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

"BERDE SAKİNLERİNİN İNTİKAMINI SAVAŞ ALANINDA ALACAĞIZ"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu.

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Aliyev, Twitter hesabından, "Berde'de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin füze saldırında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir." paylaşımında bulundu.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

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Ermenistan yine sivilleri vurdu: 21 kişi öldü! İşte Berde’de saldırı sonrası yaşananlar ERMENİSTAN YİNE SİVİLLERİ VURDU: 21 KİŞİ ÖLDÜ! İŞTE BERDE'DE SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR
Ermenistan sivilleri kalleşçe vurdu ERMENİSTAN SİVİLLERİ KALLEŞÇE VURDU

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