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Son dakika: KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak? Sandıklar kapandı oy sayma işlemi başladı

Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2020
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Son dakika: KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak? Sandıklar kapandı oy sayma işlemi başladı

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yaklaşık 65'e yakın katılım oldu.

Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor. KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

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