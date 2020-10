Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun telefonu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, daha önce aynı hastalığa yakalanan İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Just spoke with Prime Minister @BorisJohnson of the United Kingdom. Very thankful for his friendship and support as I recovered from the China Virus. I am looking forward to working with him for many years to come, a great guy!