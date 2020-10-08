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Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun telefonu

İngiltere Başbakanı koronavirüsü atlayarak görevine dönen Başkanı 'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Trump görüşme hakkında "Dostluğu ve desteği için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun telefonu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, daha önce aynı hastalığa yakalanan İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

ONUNLA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLIYORUM

Johnson için "muhteşem adam" tabirini kullanan Trump, "Kovid-19 tedavisi görürken, Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum. Onunla önümüzdeki yıllarda da çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a 27 Mart'ta yakalanan Johnson bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı atlatmıştı.

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