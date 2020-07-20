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Azerbaycanlı iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

'ın 'a yaptığı alçak saldırının ardından 'nın başkenti 'daki en büyük gıda marketlerinin Azerbaycanlı sahivi , Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı. Nisanov, kendisi ile görüşmek isteyen Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli üç diplomatı polis eşliğinde kovdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Azerbaycanlı iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

Moskova'nın en büyük gıda marketleri Food City'nin Azerbaycanlı sahibi God Nisanov, Ermenistan'ın saldırısından sonra ülkesinin yanında oldu. Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi.

POLİS EŞLİĞİNDE KAPI DIŞARI EDİLDİLER

Nasinov'un bu kararından vazgeçirmek üzere görüşme talep eden Rusya'daki Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli 3 diplomat ünlü işadamının kapısını çaldı. Nisanov görüşme talebini reddetti. Ermenistanlı diplomatların ısrarlı davranışları karşısında rahatsız olan Nisanov, durumu Rus polisine bildirdi. Nisanov'un çalışma ofisine gelen Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatın polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.

Azerbaycanlı iş adamı Nisanovdan Ermenistan ürünlerine ambargo! Ermeni diplomatları kovdurdu AZERBAYCANLI İŞ ADAMI NİSANOV'DAN ERMENİSTAN ÜRÜNLERİNE AMBARGO! ERMENİ DİPLOMATLARI KOVDURDU

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