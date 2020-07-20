20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Azerbaycanlı iş adamı Nisanov'dan Ermenistan ürünlerine ambargo! Ermeni diplomatları kovdurdu

Azerbaycanlı iş adamı Nisanov'dan Ermenistan ürünlerine ambargo! Ermeni diplomatları kovdurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2020 01:13
Güncelleme:20.07.2020 01:22
Moskova'nın en büyük gıda marketleri Food City'nin Azerbaycanlı sahibi God Nisanov, Ermenistan'ın saldırısından sonra ülkesinin yanında oldu. Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi. Nisanov, kendisi ile görüşmek isteyen Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli üç diplomatı polis eşliğinde kovdu.
Azerbaycanlı iş adamı Nisanov'dan Ermenistan ürünlerine ambargo
Azerbaycanlı iş adamı Nisanov'dan Ermenistan ürünlerine ambargo
İngilizler Kovid-19 aşısı ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu
İngilizler Kovid-19 aşısı ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu
İsrail'den skandal uygulama Filistinli valiyi gözaltına aldılar
İsrail'den skandal uygulama Filistinli valiyi gözaltına aldılar
ABD ve Rus güçleri Suriye'de karşı karşıya geldi
ABD ve Rus güçleri Suriye'de karşı karşıya geldi
Bir bilge kralın hikayesi....
Bir bilge kralın hikayesi....
Köpekler koronaya hazırlanıyor
Köpekler koronaya hazırlanıyor
Türkiye İran arası uçuşlar durduruldu
Türkiye İran arası uçuşlar durduruldu
Protestolarda “Fatiha” okundu
Protestolarda “Fatiha” okundu
Freni patlayan kamyon dehşet saçtı!
Freni patlayan kamyon dehşet saçtı!
Fransa’daki katedral yangınında kundaklama şüphesi
Fransa’daki katedral yangınında kundaklama şüphesi
Avrupa Birliği dağılıyor mu?
Avrupa Birliği dağılıyor mu?
Azerbaycan 20 Ermenistan askerini öldürdü
Azerbaycan 20 Ermenistan askerini öldürdü
Daha Fazla Video Göster