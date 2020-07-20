Azerbaycanlı iş adamı Nisanov'dan Ermenistan ürünlerine ambargo! Ermeni diplomatları kovdurdu

Moskova'nın en büyük gıda marketleri Food City'nin Azerbaycanlı sahibi God Nisanov, Ermenistan'ın saldırısından sonra ülkesinin yanında oldu. Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi. Nisanov, kendisi ile görüşmek isteyen Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli üç diplomatı polis eşliğinde kovdu.