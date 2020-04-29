29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kanser tedavisinde yeni dönem! Tıp dünyası bu gelişmeye odaklandı

Kanser tedavisinde yeni dönem! Tıp dünyası bu gelişmeye odaklandı

ABD'de yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya koydu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
TIP DÜNYASI BU GELİŞMEYE ODAKLANDI

Akademik "Science" dergisine dayandırılan haberde, yapılan bir araştırmanın, kanserin, bir çeşit kan testiyle erken evrelerde bile tespit edilebileceğini gösterdiği belirtildi.

Haberde, "Daha önce hastalık belirtisi göstermeyen binlerce insan üzerinde yapılan çalışmada, ilk defa bir sayesinde birçok türü tespit edilebildi." ifadelerine yer verildi.

İKİ KAT DAHA FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ
Testin geliştirilmesine yardımcı olan bilim adamlarından Nickolas Papadopoulos, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışma ile henüz test aşamasında olsa da standart tarama yöntemleriyle elde edilen sonuçlardan iki kat daha fazla kanser vakası tespit edildi." dedi.

Papadopoulos, testin sadece 65-75 yaş grubundaki kadın ve erkekler üzerinde yapıldığını, daha net sonuç için farklı yaş gruplarında da denenmesi gerektiğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA