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Son dakika: İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı | 29 Mart 2020 İran corona virüs son durum...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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İRAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Son dakika haberi... 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

Detaylar geliyor...
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