Son dakika: İspanya'da korkutan rakamlar! Ölü sayısı 6 bini geçti
Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artışla 6 bin 528'e yükseldi.
Dünya genelini etkileyen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine geçerken, virüs bulaşan kişi sayısı 645 bin, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu. İspanya'da son 24 saatte ölü sayısı 838 artarak 6 bin 528'e yükseldi.
detaylar gelecek...
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