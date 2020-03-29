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Son dakika: İspanya'da korkutan rakamlar! Ölü sayısı 6 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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İSPANYA'DA KORKUTAN RAKAMLAR!

Son dakika haberi... 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artışla 6 bin 528'e yükseldi.

Dünya genelini etkileyen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine geçerken, virüs bulaşan kişi sayısı 645 bin, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu. 'da son 24 saatte ölü sayısı 838 artarak 6 bin 528'e yükseldi.

detaylar gelecek...

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