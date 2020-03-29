Son dakika: İspanya'da korkutan rakamlar! Ölü sayısı 6 bini geçti

Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artışla 6 bin 528'e yükseldi.

Dünya genelini etkileyen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine geçerken, virüs bulaşan kişi sayısı 645 bin, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu. İspanya'da son 24 saatte ölü sayısı 838 artarak 6 bin 528'e yükseldi.

detaylar gelecek...