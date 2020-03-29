Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş corona virüs tedbirleri ve uzaktan eğitim açıklaması

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin ve uzaktan eğitim ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Uzaktan eğitimde ana üssümüz İstanbul ve Ankara'dır. Uzaktan eğitimde yüzde yüze yakın bir erişim var." dedi. Öte yandan Selçuk, "Uzaktan eğitimi Çin dışında ilk kez bu uygulamayı biz yaptık. ABD'de çalışmalar var." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Selçuk, "Veliler telefonlardan eğitim takvimini indirebilirler" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin ve uzaktan eğitim ile ilgili katıldığı bir televizyon programında kritik açıklamalarda bulundu.Bizim bu uzaktan eğitimle ilgili birkaç yerde istasyonumuz var, orada öğretmenlerimiz çalışıyorlar, TRT'nin içerisinde olanlar var çalışıyorlar bir iki okulumuzda da çalışanlarımız var İstanbul ve Ankara'da.Bu bir problemin üstesinden gelme sürecidir, kişinin önce kendisiyle birlikte olması ve kendine güven duyması arkasından çocuklarına güven vermesi bir taraftan da çocukların o yakınlık ihtiyacı da duruyor eğer aile içindeki dayanışmayı yükseltirsek bunun çözebileceğimiz bir durum olduğunu devletin bu durumu her yönüyle ele aldığını tekrar tekrar söyleyelim.Uzaktan eğitimde yüzde yüze yakın bir erişim var. Önümüzdeki hafta (uzaktan eğitim) çok daha rahat olacak. Bu ölçekte bunu yapan internet tabanlı Çin var, Çin dışında ilk biz yaptık ayrıca ABD'de bazı eyaletlerde yeni yeni bunun çalışması var. ABD'de çalışmalar var. Yeni ve karşılaşılmadık durumlara uyum kabiliyeti yüksekse güven artmaya başlıyor.

NEDEN TV ODAKLI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Biz hane halkı araştırmalarına baktık, kaç hanemizde internet var kaç hanemizde televizyon var sonra baktık ki eğer biz her şeyi internet tabanlı yaparsak topluma erişimimiz kısıtlanacak. Önceliği TV'ye verdik çünkü hemen her evde TV var, bunu yeterli görmedik aynı zamanda EBA'da internet desteği ile çocuklarımıza eğitim imkanı sağladık. Bir de sınav senesinde olan çocuklarımızı ayırdık onlara üçüncü bir alan kurduk.



"8 GB İNTERNET YETERLİ"

İnternetle ilgili yaklaşık olarak %20'lerde bir erişilemezlik durumu var, biz bunun önüne geçmek için 12. Sınıf öğrencilerine dedik ki biz size 8gb ücretsiz internet veriyoruz. Her öğrencimizin sırasına okulun açıldığı gün bir çıkartma yapıştırdık, "Bu sana uyar mı?" diye bir soru var orada sonra bir adres var, bununla ilgili çok fazla iletişim çalışmaları da yaptık. Şu anda 8 GB internet yeterlidir.

Başından beri problemimiz varsa var diyorum yoksa yok diyorum bir şeyi saklayarak bir yere varamayız.

Birinci hafta test yayınıydı, ilk kez kamera karşısına çıkan öğretmenler var. Gönüllü öğretmenler inanılmaz gayretliler, hata yapıyorlar kamera kolay bir şey değil. Bazı sorunlar yaşadık bunu da açıkça söylüyoruz, 20 dakikalık bir ders 8 dakikaya indi 10 dakikaya indi. Bu hafta ne oldu öğretmenlerimiz rahatladı.





Biz çocuklar için bir şey yapıyoruz ve bir insanın emeğini, çabasını her şeyini çocuğa hizmetle ilgili bir şeye ayırması kadar güzel bir şey yok.

İyi ki yaptık ve daha iyisini yapacağız emin olun. Önümüzdeki haftalar çok daha iyi olacak.

OKUL EVE SIĞAR MI? ANNE BABALARA ÇAĞRINIZ VAR MI?

Aslında okul eve sığmaz, çünkü biz uzaktan eğitimi eğitimin bir parçası olarak görüyoruz artı diyoruz internet tabanlı eğitim artı yüz yüze eğitim diyoruz. Okul hayat demektir, okul bahçeye taşınmalı, okul ormana taşınmalı, okul sokağa taşınmalı.

Sürekli evin içinde olmak kolay bir şey değil, sokağa çıkamıyorsunuz, parka gidemiyorsunuz bu her bir engel de duygusal bir durgunluk oluşturuyor. Bu hafta şu geliyor bir günün programını saat saat her bir yaş grubu için bu tür günlük akış şemaları geliyor.

Ben evde çocuğumla ne yapabiliriz? Diyelim ki çocuğunuzla bir şarkı yazmak da bir etkinliktir, fiziksel oyunlar oynamak da etkinliktir. Karşılıklı etkileşimli kitap okumak da bir etkinliktir, küçük evde yapılabilecek deneysel etkinlikler var.

"TELEFONDAN İNDİRİLEBİLİR"

Veliler telefonlardan eğitim takvimini indirebilirler.

"ÇOCUKLAR AİLELERİYLE BİR ŞEYLER YAPIYOR"

Yüz binlerce çocuk evde anneleriyle yemek yapmaya başladı. Bizim önerilerimizle. Babalarına yardım edenler. Başka bir şeyler yapanlar oluyor. Bu birlikte bir şeyler yapma fırsatı oldu. Hayatta kal ayakta kal bu işte.

İçerikte bu haftadan itibaren 40 deney olacak.

"30 NİSAN'DAN SONRASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

30 Nisan sonrası için hukuki açıdan A ya da B senaryolarında sonuçların ne olacağına ilişkin görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Bu konudaki belirsizlik de bir 10 gün içerisinde giderilmiş olacak zannediyorum.

Bütün dünyaya baktığımızda eğitimin sınıfların dışına taşması anlamında bir eğilim var, biz de geçtiğimiz sene ortaöğretim de önerilerimizi sunarken, bir öğrenci bir eğitimi illa sınıfta alacak diye bir şey yok.



Dünya başka bir yere doğru gidiyor eğitimde ve bu kitlesel olarak ilk defa oluyor. Bu yeni standartların gelişmesine yardımcı olacak, farklı sistemler birbirine yaklaşacak artık sadece sınıf içinde değil sınıf dışında olan dijital programlar da karnelerde olacak notlandırılacak akredite olacak.

Bizim elimizde öğrencilerimizin birinci dönem notları var, peki hiç okul açılmazsa ne olur? Bunu şu anda hukukçularımız çalışıyorlar.



Sınıf geçme yönetmeliğiyle ilgili bir karara varılacak. Biz eğitsel olmasını önemseriz, pedagojik olmasına bakarız. Biz yaptık oldu olmaz, o yüzden de itirazın yapılması ihtimal kurumların da görüşünü alıyoruz DANIŞTAY'ın mesela.



YKS ERTELENDİ, LGS'DEKİ DURUM NEDİR?



LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil.