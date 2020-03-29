Son dakika: Türkiye’den koronavirüs (Covid-19) aşısı için kritik adım! Corona virüs aşısı ne zaman üretilecek?

DUYURU YAPMIŞTI



Milliyet'te yer alan habere göre, Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan, "20 güne kadar viral inaktive Kovid-19 konsantre immün plazma koruyucu ve tedavi amaçlı olarak klinikte test etmeye başlıyoruz. Bu amaçla bizler de ABD'de olduğu gibi hastalığı yenen yurttaşlarımızı hayat kurtarmak için plazma bağışına davet edeceğiz" çağrısında bulunmuştu.

"İLK BULGULAR ÇOK UMUT VERİCİ"



Çalışmada vücutlarının ürettiği antikorlarla Kovid-19'u yenenlerden alınacak antikorların, vücutları antikor üretemeyen hastalara nakledilmesi esas alınıyor. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 28 kişilik ekibiyle sürdürdüğü çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Bakanlığa beş proje sunduk. Bunlar, KOVID 19 immun plazma üretimi, tedavide i-16 blokörünün kullanılması, aşı geliştirilmesi, virüs spesifik T hücre ile hastalığın kontrol edilmesi ve akciğerde akut solunum yolu sıkıntısı tedavisinde kök hücrenin kullanılması. Aşı ve immunglibulin (antikor tedavisi) projeleri onay aldı. IL6 tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor. IL16 ile kök hücre altı hastada kullanıldı ve ilk bulgular çok umut verici oldu. Sonuçta önerdiğimiz projeler bir bir hayata giriyor. Aşı da mayıs sonunda klinik test aşamasında bir aksilik olmazsa gelmiş olacak."

KAHRAMANLARIYLA BİRLİKTE SAVAŞIYOR



"Kahramanlar" dediği ekibiyle çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı şunları anlattı:



"Salgın nedeniyle personelin yüzde 50'sini izne çıkarmıştık. Kovid-19 ile ilgili sadece proje yapmıştık ve bakanlıktan onay bekliyorduk. Bulut Yurtsever beni arayıp, 'Hocam bir şey yapamaz mıyız' dedi. 'Kovid-19'u hastalardan izole etmeye, aşı üretimine var mısınız? Virüsle temasa hazır mısınız' dedim. Küçük bir tabur gibi dizilip görev istediler. Labcell'in 28 kahramanı, Derya Kancağı, Gözde Sır, Cihan Taştan, Bulut Yurtsever öncü oldular. İki aya kadar yerli aşıyı ve hiperimmunglobini klinik testler için hazır etmeye söz verdiler. 6 Nisan'da ilk Kovid-19 spesifik immun plazma, 12 hastanın tedavisi için bir klinik çalışmada kullanılmaya başlanıyor. Bakanlığın cevabı yarın belli olacak. Bu ülke hep kahramanların sırtında yükselmiştir. Ah şu çılgın Türkler."