Son dakika: Kuzey Kore'den Corona virüs felaketi sürerken tepki çeken deneme
Son dakika haberi... Dünya corona virüs (Covid-19) ile mücadele ederken Kuzey Kore'den tepki çeken bir hamle geldi. Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi. Ülke tarafından kaç tane ve hangi türde füze atıldığı henüz netlik kazanmadı.SON DAKİKA HABERİ: Dünya corona virüs (Covid-19) ile mücadele ederken Kuzey Kore'den tepki çeken bir hamle geldi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) tanımlanamayan füze fırlattığı belirtildi.
Kuzey Kore tarafından kaç tane ve hangi türde füze atıldığı henüz netlik kazanmadı.
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