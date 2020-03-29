29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Kuzey Kore'den Corona virüs felaketi sürerken tepki çeken deneme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
ABONE OL
CORONA FELAKETİ SÜRERKEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Son dakika haberi... Dünya (Covid-19) ile mücadele ederken 'den tepki çeken bir hamle geldi. Kuzey Kore'nin 'nde () yeni füze denemesi yaptığı bildirildi. Ülke tarafından kaç tane ve hangi türde füze atıldığı henüz netlik kazanmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Dünya (Covid-19) ile mücadele ederken 'den tepki çeken bir hamle geldi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 'ne () tanımlanamayan füze fırlattığı belirtildi.

Kuzey Kore tarafından kaç tane ve hangi türde füze atıldığı henüz netlik kazanmadı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş corona virüs tedbirleri ve uzaktan eğitim açıklaması SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN FLAŞ CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ VE UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI
Son dakika: Türkiye’den koronavirüs Covid-19 aşısı için kritik adım! Corona virüs aşısı ne zaman üretilecek? SON DAKİKA: TÜRKİYE’DEN KORONAVİRÜS (COVİD-19) AŞISI İÇİN KRİTİK ADIM! CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÜRETİLECEK?
Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan corona virüs mesajı: İşler daha da kötüleşecek SON DAKİKA: İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'DAN CORONA VİRÜS MESAJI: İŞLER DAHA DA KÖTÜLEŞECEK
Son dakika: İtalya'da corona virüsten Covid-19 ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte ölenlerde en çok görülen hastalıklar... SON DAKİKA: İTALYA'DA CORONA VİRÜSTEN (COVİD-19) ÖLENLERE İLİŞKİN RAPOR HAZIRLANDI! İŞTE ÖLENLERDE EN ÇOK GÖRÜLEN HASTALIKLAR...
Son dakika: İtalya'dan flaş corona virüs açıklaması: Biyolojik bomba etkisi yaptı SON DAKİKA: İTALYA'DAN FLAŞ CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI: BİYOLOJİK BOMBA ETKİSİ YAPTI
Son dakika: Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı arttı SON DAKİKA: AVUSTRALYA’DA CORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA