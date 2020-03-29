Son dakika: Kuzey Kore'den Corona virüs felaketi sürerken tepki çeken deneme

Son dakika haberi... Dünya corona virüs (Covid-19) ile mücadele ederken Kuzey Kore'den tepki çeken bir hamle geldi. Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi. Ülke tarafından kaç tane ve hangi türde füze atıldığı henüz netlik kazanmadı.

Kuzey Kore tarafından kaç tane ve hangi türde füze atıldığı henüz netlik kazanmadı.