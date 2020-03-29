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Son dakika: İran'dan şoke eden haber! 35 günlük bebekte corona virüs (Covid-19) tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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ŞOKE EDEN HABER! 35 GÜNLÜK BEBEKTE KORONA TESPİT EDİLDİ

Son dakika haebri... Dünya (Covid-19) ile mücadele ederken bir taraftan da şoke eden haberler gelmeye devam ediyor. Son haber ise korkutan cinsten... 'ın Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Tasnim Haber Ajansına konuşan Günabadi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Bazeli, "Nefes darlığı nedeniyle hastaneye getirilen 35 günlük bebeğe, Kovid-19 testi yapıldı, sonuç pozitif çıktı." dedi.

Söz konusu bebeğin, ülkede Kovid-19 tespit edilen en küçük hasta olduğunu dile getiren Bazeli, küçük bebeğin durumunun iyiye gittiğini belirtti.

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'den dünyaya yayılan Kovid-19, 'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede, dün itibarıyla can kaybı 2 bin 517'ye, vaka sayısı 35 bin 408'e ulaştı.

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