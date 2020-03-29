Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Corona virüs sonrası fiyatı ikiye katlandı!
Çin'de ortaya çıkan ve adeta dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs nedeniyle 30 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar koronavirüsten en çok etkilenenlerin bağışıklık sistemi düşük olan kişiler olduğunu söyledi. Uzmanların bu açıklamasının ardından vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için yöneldiği yaş zencefilin fiyatı 35 TL'den 75 liraya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.03.2020 12:06Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 12:08