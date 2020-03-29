Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Corona virüs sonrası fiyatı ikiye katlandı!

Baharat sektöründe ürünlerin büyük oranda dışarıdan geldiğini söyleyen Fethi Doğan Çalık, "Piyasalarda son durum çalkantılı. Özellikle gümrüklerin sağlık nedeniyle kapatılmasıyla bu ürünlerin yüzde 50, 60'ının dışarıdan geldiğini düşünürsek baharat sektörü ve baharat ürünlerinde genel olarak fiyat artışı söz konusu fakat toptancılarda ve ithalatçılarda stok durumu yeterli durumda olduğu için herhangi bir fiyat yansıması söz konusu değil.