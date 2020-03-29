Son dakika: AB'den corona virüs (Covid-19) nedeniyle Suriye için acil çağrı

Son dakika haberine göre; İç savaş ile insani dramın had safhaya ulaştığı Suriye için AB’den flaş bir çağrı geldi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi ve “acil ateşkes” çağrısı yapıldı.

İdlib'deki ateşkesin korunması ve tüm ülkeye genişletilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede çatışmanın sona erdirilmesinin Kovid-19 nedeniyle de gerekli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ateşkes çağrısını desteklediği belirtilirken, aynı zamanda Suriye rejiminden çok sayıda tutukluyu serbest bırakması talep edildi.



ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Pedersen, "Bugün, Kovid-19'u bastırmak için gayretli bir çaba sağlanabilmesi adına Suriye'nin tamamında tam ve acil ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanmış, Suriyelilerin Kovid-19'a karşı savunmasız durumda olduğunu vurgulamıştı.