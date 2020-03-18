Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan açıklama: Kanada ile giriş-çıkışlar iptal edildi
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, koornavirüs nedeniyle Kanada ile sınırın geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Öte yandan Dünya geneline yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında bilanço artıyor. ABD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada virüs vaka sayısının 6 bin 522'ye yükseldiği açıklanırken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 116'ya ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.
Kovid-19 salgını ABD ve Kanada'da yayılmaya devam ederken, iki ülkenin aldığı kararı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Trump, "Karşılıklı rıza çerçevesinde, Kanada ile olan kuzey sınırımızı zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatacağız. Bu durumdan iki ülke arasındaki ticaret etkilenmeyecek. Detaylar yakında." ifadesini kullandı.
İSPANYA KRALININ BEYAZ SARAY ZİYARETİ ERTELENDİ
Öte yandan Kovid-19, Beyaz Saray'daki resmi ziyaretleri de vurdu.
Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın 21 Nisan'da Beyaz Saray'a yapacağı resmi ziyaretin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin azaltılması için ABD'nin İspanya ve Avrupalı ortakları ile çalışmayı sürdüreceği vurgulandı.
TRUMP: VİRÜSÜ HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ
Öte yandan Dünya geneline yayılmaya devam eden koronavirüsü salgınında bilanço artıyor. ABD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Korona virüsü vaka sayısının 6 bin 522'ye yükseldiği açıklanırken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 116'ya ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise korona virüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamasında vatandaşlara evden çalışılması, imkanı olmayanların ise kendilerini koruması için çaba göstermesi için çağrıda bulundu.
Başkan Trump, ülke içinde de seyahat kısıtlamaları getirilebileceğini işaret ederek, "Evinizde kalın ve tadını çıkarın. Mecbur kalmadıkça bir yere gitmeyin. Korona virüsünü hep birlikte yeneceğiz" dedi. Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'nin de kongre üyeleri ile bir teşvik paketi ile ilgili yasa tasarısı hakkında konuşacağını belirterek, "Amerikalılara gelecek iki hafta içerisinde evlerine çek gönderilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz. Bir gün bu sahnede duracağız ve biz kazandık diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
NEW YORK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEBİLİR
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio gazetecilere yaptığı açıklamada, korona salgını ile mücadele kapsamında 48 saat içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulayabileceklerini belirtti. Blasio, New Yorkluları evlerinde ya da bulundukları yerde kalmaları için hazırlıklı olmaları konusunda uyararak, sokağa çıkma yasağı konusundaki kararın 48 saat içinde açıklanacağını ifade etti.
Öte yandan virüsün tek bulaşmadığı West Virginia eyaletinde de korona virüsü vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte salgın ülkedeki 50 eyaletin tamamına yayılmış oldu. Yetkililer, ülkenin tamamını etkileyen korona virüsü salgınına karşın alınan önlemler kapsamında, süpermarket, eczane, bankalar ve benzin istasyonları ile diğer önemli hükümet işlevleri ve işletmelerin açık olup hizmet vereceklerini bildirdi.
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