CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
Son dakika... Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 200 bini geçti. Yurt dışı temaslı vakanın Türkiye'de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından önlemler kademeli olarak artırıldı. "Worldometer" sitesi üzerinden vaka sayıları canlı olarak duyuruluyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu? İşte corona virüsü canlı harita...
Giriş Tarihi: 18.03.2020 14:26Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 14:44