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CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?

Son dakika... Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 200 bini geçti. Yurt dışı temaslı vakanın Türkiye'de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından önlemler kademeli olarak artırıldı. "Worldometer" sitesi üzerinden vaka sayıları canlı olarak duyuruluyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu? İşte corona virüsü canlı harita...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 14:44
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CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?

Corona virüsü son dakika... Türkiye'de corona virüsü vakasının rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. "Worldometer"de yer alan bilgiye göre, dünya genelinde corona virüsü vaka sayısının 200 bini geçtiği bildirildi. Virüs nedeniyle tüm dünyada ölenlerin sayısı 8 bin 10 kişi olurken, 82 bin 813 kişinin ise tedavi edildiği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koa corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?

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CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS HANGİ İLLERDE VAR?

Virüsün hangi illerde görüldüğü konusunda bir bilgi bulunmuyor. Yurt genelinde vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında virüsün bulundukları illerde olup olmadığı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen vakaların hangi ilde yaşadığına ilişkin soruya, "Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olan bu hastaların izole olup olmadıkları, tedavilerinin yapılıp yapılmadığı, karantina altına alınıp alınmadığıdır. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu yarın başka bir şehir de olabilir. Her gün 'Bu şehirde de görüldü, burada da oldu' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz." karşılığını verdi.

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CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ KİŞİ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur." dedi.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI

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CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDEN İLK ÖLÜM

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün (17 Mart) ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." dedi.

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CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?

İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 1135'E ÇIKTI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükselirken, İspanya'da da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 558'e yükseldi.