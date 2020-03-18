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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs ile mücadele açıklaması: CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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KORONA İLE MÜCADELE: CİMER'E GELEN BAŞVURU...

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , "Yeni tip ile mücadele bağlamında (Kovid-19) ile ilgili 'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti." dedi. Altun, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." mesajını verdi.

İletişim Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle 'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

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"BAŞVURU SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ"

Altun, "Yeni tip ile mücadele bağlamında (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti." dedi.

"HER TÜRLÜ ÖVGÜYE LAYIKLAR"

Altun, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." mesajını verdi.

İŞTE CİMER'E VATANDAŞLARDAN GELEN MESAJLAR...


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