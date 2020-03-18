Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs ile mücadele açıklaması: CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni tip koronavirüs ile mücadele bağlamında (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti." dedi. Altun, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." mesajını verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

"BAŞVURU SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ"

Altun, "Yeni tip koronavirüs ile mücadele bağlamında (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti." dedi.



"HER TÜRLÜ ÖVGÜYE LAYIKLAR"

Altun, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." mesajını verdi.



İŞTE CİMER'E VATANDAŞLARDAN GELEN MESAJLAR...





