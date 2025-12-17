Adım adım Terörsüz Türkiye'ye: Kurtulmuş parti grup başkanvekillerini kabul etti
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında komisyondaki partilerin grup başkanvekilleriyle kritik bir toplantı yapıyor. Görüşmede sürecin işleyişi ve atılacak yasal adımlar ele alınacak. Toplantıya ilişkin detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Başkent Ankara'da "Terörsüz Türkiye" gündemiyle trafik baş döndürücü bir hıza ulaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün gerçekleştirilen kritik zirvede tüm gözler Meclis'e çevrildi.
KURTULMUŞ GRUP BAŞKAN VE BAŞKANVEKİLLERİNİ KABUL ETTİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti.
Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Raporlama dışında bir şey kalmadı. Raporlarını teslim etmeyen partiler var, onlar teslim ederler. Değerlendirme yaparız, grubu olan partilerden raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır, nihai raporu çıkarırız. Komisyonun yasal süresi doluyor ama Başkan ile görüşelim; uzatmamakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Emir ise toplantı gündemine dair bir ayrıntının kendilerinde bulunmadığını belirtti ve partisinin raporunun hazır olduğunu söyledi. Basına kapalı gerçekleşen komisyon toplantısı devam ediyor.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'daki sıcak gelişmeleri ve masadaki "kırmızı çizgileri" canlı yayında aktardı.
İşte Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilerle "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum:
MECLİS'TE KRİTİK ZİRVE
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün kritik bir görüşmeye imza atacak.
"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ve koordinatör grup başkanvekilleriyle bugün saat 16.00'da bir araya gelecek. Toplantıda sürecin işleyişine dair önemli başlıkların ele alınması bekleniyor."
PARTİLER RAPORLARINI SUNUYOR: HEDEF YASAL ALTYAPI
Sürecin en önemli ayağını siyasi partilerin hazırladığı raporlar oluşturuyor. MHP ve DEM Parti raporlarını sunarken, gözler AK Parti ve CHP'nin hazırlayacağı metinlere çevrildi.
"Siyasi partiler tarafından hazırlanan 'Terörsüz Türkiye' raporları masada. Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti raporlarını sundu. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önümüzdeki günlerde raporlarını tamamlayıp sunması bekleniyor. Raporların içeriği, terör örgütü PKK'nın tasfiyesinin hukuki altyapısına ve yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin önerileri barındırdığı için hayati önem taşıyor."
ANKARA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ: SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYON ŞART
Toplantıda ele alınacak en kritik başlıklardan biri de sınır ötesindeki durum. Ankara, PYD konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.
"Hukuki ve yasal düzenlemeler için terör örgütünün tüm unsurlarının yok olması gerekiyor. Özellikle PYD'nin Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyması; yani Suriye ordusuna entegrasyonu şart. Bu, Türkiye'nin kırmızı çizgisi. Atılacak adımlar, saat 16.00'daki görüşmede masaya yatırılacak."
SİYASİ TRAFİK HIZLANDI: CUMARTESİ GÜNÜ AK PARTİ ZİYARETİ VAR
Bir yandan Meclis'teki komisyon çalışmaları sürerken, diğer yandan siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği de devam ediyor. DEM Parti heyeti, siyasi turlarını sürdürüyor.
"Siyasi partiler turuna çıkan DEM Parti İmralı heyeti, Cumartesi günü AK Parti'yi ziyaret edecek. Heyet daha önce MHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla bir araya gelmişti. Önümüzdeki günlerde CHP ile de bir görüşme yapılması planlanıyor. Bu görüşmelerde sürece dair atılacak yasal adımlar değerlendirilecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Kış manzarasında saklı tüm ren geyiklerini 9 saniyede bulabilir misin?
- Gece sakın böyle uyumayın! Uzmanlar açıkladı: En kötü ve en iyi uyku pozisyonları
- Kaygının nedeni zihnimiz değil, soframızda gizli! Yedikleriniz ruh halinizi bozuyor olabilir
- Türkiye Uzay Ajansı ne zaman kuruldu? TUA görevleri ve hedefleri neler?
- Bilim insanları uyardı: Ruhsal hastalıklar tek başına ortaya çıkmıyor
- Kimyasal yok, makine yok: Sararan yastıklar 2 malzeme ile kar beyazı gibi parlayacak!
- Jake Paul – Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saat kaçta? Kazanan ne kadar alacak?
- Nar kırma günü ne zaman? 21 Aralık kış gündönümü ritüeli ne anlama geliyor?
- Orta Çağ filmlerinden fırlamış gibi! Bin yıllık kale ziyaretçilerin radarına girdi
- Kilo aldırır sanılıyor ama her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor
- Dışişleri Bakanlığı 104 aday meslek memuru alımı! İşte sınav takvimi ve şartları
- Gram ve çeyrek altında tarihi seviyeler! Dev banka 2026 tahmini açıkladı