Adım adım Terörsüz Türkiye’ye: Kurtulmuş parti grup başkanvekillerini kabul etti

Başkent Ankara'da "Terörsüz Türkiye" gündemiyle trafik baş döndürücü bir hıza ulaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün gerçekleştirilen kritik zirvede tüm gözler Meclis'e çevrildi.

KURTULMUŞ GRUP BAŞKAN VE BAŞKANVEKİLLERİNİ KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti.

Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Raporlama dışında bir şey kalmadı. Raporlarını teslim etmeyen partiler var, onlar teslim ederler. Değerlendirme yaparız, grubu olan partilerden raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır, nihai raporu çıkarırız. Komisyonun yasal süresi doluyor ama Başkan ile görüşelim; uzatmamakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Emir ise toplantı gündemine dair bir ayrıntının kendilerinde bulunmadığını belirtti ve partisinin raporunun hazır olduğunu söyledi. Basına kapalı gerçekleşen komisyon toplantısı devam ediyor.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'daki sıcak gelişmeleri ve masadaki "kırmızı çizgileri" canlı yayında aktardı.

İşte Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilerle "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum:

MECLİS'TE KRİTİK ZİRVE

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün kritik bir görüşmeye imza atacak.

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ve koordinatör grup başkanvekilleriyle bugün saat 16.00'da bir araya gelecek. Toplantıda sürecin işleyişine dair önemli başlıkların ele alınması bekleniyor."

PARTİLER RAPORLARINI SUNUYOR: HEDEF YASAL ALTYAPI

Sürecin en önemli ayağını siyasi partilerin hazırladığı raporlar oluşturuyor. MHP ve DEM Parti raporlarını sunarken, gözler AK Parti ve CHP'nin hazırlayacağı metinlere çevrildi.

"Siyasi partiler tarafından hazırlanan 'Terörsüz Türkiye' raporları masada. Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti raporlarını sundu. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önümüzdeki günlerde raporlarını tamamlayıp sunması bekleniyor. Raporların içeriği, terör örgütü PKK'nın tasfiyesinin hukuki altyapısına ve yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin önerileri barındırdığı için hayati önem taşıyor."