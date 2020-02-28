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Son dakika: Yeni Zelanda'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
HIZLA YAYILIYOR! BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Başbakanı Jacinda Ardern, 'dan gelen 60 yaşlarındaki Yeni Zelanda vatandaşı bir kadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Ardern, Endonezya'nın Bali Adası aktarmalı 'dan gelen Yeni Zelandalı kadında virüse rastlandığını duyurdu.

Ardern, 'ya 26 Şubat'ta gelen ve kimliği açıklanmayan hastanın Auckland Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Öte yandan da hastanın Emirates Havayollarının EK450 sefer sayılı uçağıyla ülkeye geldiği bilgisini paylaşarak, aynı uçakta bulunanların sağlık birimlerine başvurmasını istedi.

ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 790'A ULAŞTI
'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790'a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yaşanan can kayıplarının 41'i Kovid-19'un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin'de 2, Sincan Uygur Özer Bölgesi'nde bir kişi yaşamını yitirdi.

Bu kapsamda toplam ölü sayısı ikisi 'nden olmak üzere 2 bin 790'a yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı da 7 bin 952'sinin durumu ağır olmak üzere 78 bin 824'e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 308'e, müşahede altındaki kişilerin sayısı 65 bin 225'e geriledi. Kovid-19'dan taburcu edilen kişilerin sayısı da 36 bin 117'ye ulaştı.

Ayrıca Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 93'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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