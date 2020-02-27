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Son dakika: İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
İRAN’DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Son dakika haberi...Dünya genelinde on binlerce kişiye bulaşan ve şu ana kadar 2 bin 801 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs (Kovid-19) bir ülkeye daha sıçradı. Danimarka'da sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişiye corona virüs teşhisi konduğunu duyurdu. 'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 141 oldu.

'da koronavirüsten (Covid-19) ölenleri sayısı 22'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 141 oldu.

VİRÜS 82 BİN KİŞİYE BULAŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti.

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 22, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 78 bin 497, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 91 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 447, İran 141, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 12, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3,
İsrail 2, Avusturya 2, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1."

ÜLKELERDE SON DURUM
İtalya: Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yunanistan: İlk vakaya dün rastlandı. Hasta ve ailesi karantinaya alındı.

Almanya: Yeni vakalarla birlikte virüs bulaşan insan sayısı 18'e çıktı.

Irak: 1'i İran'dan gelen, 4'ü aynı aileden 5 kişide virüs olduğu anlaşıldı.

Fransa: Daha önce bir Çinlinin öldüğü ülkede ilk kez bir Fransız öldü.

İran: 4 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 19, vaka sayısı 139 oldu.

Gürcistan: İran'dan ülkesine dönen bir Gürcü'de koronavirüse rastlandı.

Bahreyn: Ülke genelinde 26 kişinin hasta olduğu tespit edildi.

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