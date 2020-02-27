Son dakika: Fransa'da facia! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberine göre; Fransa'nın Strasbourg Tren İstasyonuna yakın 7 katlı bir binada yangın çıktı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, faciada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Fransa'nın Strasbourg kentinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Strasbourg Tren İstasyonuna yakın 7 katlı bir binada yangın çıktı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, faciada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, binadan tahliye edilenler yakınlardaki bir spor salonuna yerleştirildi.