Son dakika: Fransa'da facia! Ölü ve yaralılar var...
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Son dakika haberine göre; Fransa'nın Strasbourg Tren İstasyonuna yakın 7 katlı bir binada yangın çıktı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, faciada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Fransa'nın Strasbourg kentinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.
Strasbourg Tren İstasyonuna yakın 7 katlı bir binada yangın çıktı.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, faciada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, binadan tahliye edilenler yakınlardaki bir spor salonuna yerleştirildi.
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