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Son dakika: Fransa'da facia! Ölü ve yaralılar var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
O ÜLKEDE FACİA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

Son dakika haberine göre; 'nın yakın 7 katlı bir binada çıktı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, faciada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

'nın kentinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Strasbourg yakın 7 katlı bir binada çıktı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, faciada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, binadan tahliye edilenler yakınlardaki bir spor salonuna yerleştirildi.

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