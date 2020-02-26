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Tüm İran uçuşları iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
TÜM İRAN UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir. " ifadeleriyle alınan kararı duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir." denildi.

Detaylar gelecek.

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