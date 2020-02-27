Son dakika: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi... İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı. Öte yandan İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 22'ye, vaka sayısı 141'e yükseldi.İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 22'ye, vaka sayısı 141'e yükseldi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, vaka sayısı 141'e çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuştu.
İRANLI BİR YETKİLİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI
Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı duyurdu.
Aynı zamanda Kum Milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı video kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu ifade etti.
Zünnur, virüsün yayılmakta olduğunu ancak endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak koronavirüsü yeneceklerini kaydetti.
KUM KENTİNDE 49 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Ebraze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 49 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ebraze, "Kum'da koronavirüs şüphesiyle 432 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Dün saat 16.00'ya kadar 49 kişi taburcu edildi." dedi.
Ebraze, kentte koronavirüs tedavisinin Kamkar, Furkani, ve İmam Rıza hastanelerinde yapıldığını belirtti.
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