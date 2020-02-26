26 Şubat 2020, Çarşamba
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Son dakika: İran Hava Yollarına ait uçak vatandaşlarını almak için Ankara'ya indi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020
İRAN HAVA YOLLARINA AİT UÇAK ANKARA'YA İNDİ!

Son dakika haberine göre ait bir uçak ülkelerine dönmek isteyen İranlıları götürmek üzere indi.

Son dakika haberine göre ait bir uçak ülkelerine dönmek isteyen İranlıları götürmek üzere indi.

AYRINTILAR GELECEK...

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