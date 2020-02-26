Son dakika: İran Hava Yollarına ait uçak vatandaşlarını almak için Ankara'ya indi!
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Son dakika haberine göre İran Hava Yollarına ait bir uçak ülkelerine dönmek isteyen İranlıları götürmek üzere Esenboğa Havalimanına indi.
Son dakika haberine göre İran Hava Yollarına ait bir uçak ülkelerine dönmek isteyen İranlıları götürmek üzere Esenboğa Havalimanına indi.
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