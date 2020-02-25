Son dakika: İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

Son dakika haberi... İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Öte yandan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... İran 'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.Öte yandan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

İRAN'DA KORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ



İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Korona virüsünden etkilenen ve ölenlere ilişkin son istatistikleri açıklayarak, "Şu ana kadar Korona virüsünden ölenlerin sayısı 16 ve onaylanmış vaka sayısı ise 95'tir" dedi.



Kiyanuş Cihanpur, "34 kişinin dün öğleden sonradan bugüne virüse yakalandıkları tespit edilmiş ve bunlardan 16 kişi kum şehrinden, 9 kişi Tahran'dan, 1 kişi Fars Eyaletinden, 2 kişinin Mazenderan'dan, 2 kişinin Gilan'dan, 2 kişinin Nişabur'dan, 1 kişinin Geşm adasından ve 2 kişinin de Elburz'dan olduğunu belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.