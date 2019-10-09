09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Başkan Recep Tayyip ile ABD Başkanı arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında önemli bir detay ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatı öncesi gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesine katıldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatından önce ABD'nin askerlerini bölgeden çekme kararına yol açan ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip arasındaki telefon görüşmesine katıldığı ortaya çıktı.

Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatından önce, "ABD askerlerini bölgeden çekme kararını, 'dan habersiz aldığı" iddialarına yönelik tartışma devam ediyor.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE KATILDILAR

Pentagon'un, Esper ve Milley'in Trump'ın kararından haberdar olduğu açıklamasının ardından Reuters haber ajansı, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Milley'in Trump ile Erdoğan arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesine katıldığını yazdı.

GÖRÜŞME ARDINDAN BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından bir basın açıklamasıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını, ABD'nin bu operasyona müdahil olmayacağını ve bölgedeki ABD askerlerini de çekeceğini açıklamıştı.

Bu açıklama, hafta başından bu yana ABD başkentinde büyük yankı uyandırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Suriye’ açıklamasına AK Parti’den sert tepki KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ‘SURİYE’ AÇIKLAMASINA AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ
Son dakika haberi: Suriye Milli Ordusu harekete geçti | Fırat’ın doğusuna sevkiyat SON DAKİKA HABERİ: SURİYE MİLLİ ORDUSU HAREKETE GEÇTİ | FIRAT’IN DOĞUSUNA SEVKİYAT
Sınıra komando sevkiyatı… Barış Pınarı harekatı başladı mı? Suriye operasyonu son durum nedir? SINIRA KOMANDO SEVKİYATI… BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI MI? SURİYE OPERASYONU SON DURUM NEDİR?
Suriye Milli Ordusu PKK/YPG için harekete geçti SURİYE MİLLİ ORDUSU PKK/YPG İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Pentagon'dan Suriye açıklaması: Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik PENTAGON'DAN SURİYE AÇIKLAMASI: BELİRLİ BİR BÖLGEDEKİ UNSURLARIMIZI ÇEKTİK
Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek? Suriye operasyonu son dakika başladı mı? TÜRKİYE SURİYE'YE NE ZAMAN GİRECEK? SURİYE OPERASYONU SON DAKİKA BAŞLADI MI?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN