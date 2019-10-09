Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında önemli bir detay ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatı öncesi gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesine katıldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley 'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatından önce ABD'nin askerlerini bölgeden çekme kararına yol açan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine katıldığı ortaya çıktı.

Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatından önce, "ABD askerlerini bölgeden çekme kararını, Pentagon'dan habersiz aldığı" iddialarına yönelik tartışma devam ediyor.



ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE KATILDILAR

Pentagon'un, Esper ve Milley'in Trump'ın kararından haberdar olduğu açıklamasının ardından Reuters haber ajansı, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Milley'in Trump ile Erdoğan arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesine katıldığını yazdı.



GÖRÜŞME ARDINDAN BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Beyaz Saray bir basın açıklamasıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını, ABD'nin bu operasyona müdahil olmayacağını ve bölgedeki ABD askerlerini de çekeceğini açıklamıştı.

Bu açıklama, hafta başından bu yana ABD başkentinde büyük yankı uyandırdı.