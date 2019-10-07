Suriye operasyonu son dakika başladı mı? Türkiye Suriye’ye ne zaman girecek? Barış Pınarı harekatı nedir?

Suriye operasyonu son dakika gelişmeleri gündeme oturdu. Türkiye Suriye’ye ne zaman girecek? Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı muhtemel harekat için gözler Suriye’ye çevrildi. “Barış Pınarı” adıyla gündemde yer alan harekat için vatandaşlar Barış Pınarı harekatı nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Suriye operasyonu son dakika başladı mı? Düzenlenecek operasyon Türkiye’nin sınır güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek? Suriye operasyonu son dakika başladı mı? Fırat'ın doğusuna düzenlenecek Barış Pınarı harekatı için hazırlıklar tamamlanıyor. Suriye operasyonu için art arda Rusya ve ABD'den açıklamalar gelirken, YPG/PKK'yı korku sardı. Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekat, sınır illerine yönelen doğrudan ve potansiyel tehdidi ortadan kaldırırken, Suriyelilerin evlerine dönüşü için de imkan sağlayacak. Peki, Suriye operasyonu son dakika başladı mı?

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik harekat öncesinde Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor. Sınırdaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.

"ABD ASKERLERİ SINIRDAN ÇEKİLMEYE BAŞLADI"

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken ABD askerlerinden flaş bir hamle geldi. Yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken ABD askerlerinden flaş bir hamle geldi. Yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK'yı temizlemek için sıfır noktasındaki hazırlıkların sonuna geldi. Hazırlıklar devam ederken yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Öte yandan Reuters haber ajansı bölgedeki yaşanan gelişmelerle ilgili bir son dakika bilgisini paylaştı. Reuters'ın ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD güçleri Tel Abyad ve Rasulayn'da iki gözlem noktasını boşalttı.

WASHİNGTON-ANKARA HATTI SICAK

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinin ardından, sınır hattındaki hareketlilik arttı.

ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.

TEL ABYAD TAHLİYE EDİLDİ

Yerel kaynaklara göre Amerikan askerleri, zırhlı konvoylar eşliğinde Tel Abyad'dan çekildi. Terör örgütü PYD'nin sözde yöneticileri, ABD'li yetkililere 'kararınızı gözden geçirin' çağrısında bulundu.

KORKU SARDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon için hazırlıklarını tamamlamasının ardından terör örgütü YPG/PKK'yı korku sardı. Terör örgütü YPG/PKK, Haseki'nin Ras'ül Ayn ilçesinde kazdıkları tünellerin üzerini kapatmak için beton bloklar taşımaya başladı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar taşıyor.

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı panikleyen terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları, Ras'ül Ayn karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinden görüldü.

Öte yandan, gün içerisinde zaman zaman Ras'ül Ayn üzerinde ABD helikopterinin devriye attığı gözlendi.

Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında TSK'ya ait zırhlı araçlar yoğun devriye faaliyetini sürdürüyor.

OPERASYON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin büyük olasılıkla ABD güçlerinin operasyon bölgesinden çekilme süreci tamamlanana kadar bekleyeceğini söyledi. Yapılan açıklamada ABD güçlerinin operasyon düzenlenmesi planlanan bölgeden çekilmesinin bir haftayı bulabileceği belirtildi.

HAREKETLİ UNSURLAR ÇEKİLİYOR

Öte yandan, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı.

Çekilmeyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." sözleriyle doğruladı.

Dün gece saatlerinde Erdoğan ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.