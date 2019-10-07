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Pentagon'dan Suriye açıklaması: Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
PENTAGON'DAN SURİYE AÇIKLAMASI: BELİRLİ BİR BÖLGEDEKİ UNSURLARIMIZI ÇEKTİK

Son dakika haberi... Başkanı Trump'ın 'den çekilme kararıyla ilgili konuşan yetkilisi, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik" dedi.

Savunma Bakanı Mark Esper'in, hafta sonu ABD Başkanı , Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile 'nin muhtemel operasyonuna karşın 'nin kuzeydoğusundan Amerikan askerlerini çekme kararı konusunda iletişim halinde olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilisi, Pentagon'un Trump'ın Suriye kararından haberdar olduğunu söyledi.

Yetkili, ", hafta sonu bu konuda, Genelkurmay Başkanı Milley, Bakan Pompeo, Büyükelçi O'brien ve Başkan ile irtibat halindeydi." dedi.

ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan yetkili, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik." ifadesini kullandı.

Yetkili, bu bölgenin, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldığı "güvenlik mekanizması" alanı olarak da tanımladıkları ve Ayn el-İsa olduğunu dile getirdi.

"BU OPERASYONU DESTEKLEMİYORUZ"

Çekilecekleri alanların nereleri kapsayacağına ilişkin sorulara yanıt vermeyen yetkili, hava sahasının açılmasına ilişkin ise, şu aşamada bilgisi olmadığını belirtti.

"Bu operasyonu desteklemiyoruz." diyen yetkili, hava sahasının açılmamasına ilişkin bir belirti de görmediğini ifade etti.

Pentagon yetkilisi, "Bakan Esper, bu konudan etkilenen ortaklarımız ve Kongreyi bu konuda bilgilendirecek." dedi.

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