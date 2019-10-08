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08.10.2019

Son dakika haberi: Suriye Milli Ordusu harekete geçti | Fırat’ın doğusuna sevkiyat

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Cerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri’nin doğusuna yöneliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Suriye Milli Ordusu’na bağlı yüzlerce güç, 15 araçlık konvoyla El Bab’dan hareket etti. El Bab’dan çıkan Suriye Milli Ordusu güçleri, Cerablus kentini geçerek Fırat’ın doğusuna doğru hareket etti. Fırat’ın doğusunda yapılacak olası operasyonda görev almak için yola çıkan güçler, Türkiye’den gelecek emri bekliyor.

Türkiye, Fırat nehrinin doğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik askeri harekat hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da güvenlik tedbirleri alıyor.

Suriyeli muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden çok sayıda zırhlı araç ve savaşçıyı gün içerisinde Münbiç cephe hattına sevk etti.



SMO böylece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat nehrinin doğusundaki terör hedeflerine askeri harekat başlatması durumunda Münbiç'ten gerçekleşebilecek YPG/PKK saldırılarına karşı tedbir aldı.



Milli Savunma Bakanlığı, "Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." açıklamasını yapmıştı.

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