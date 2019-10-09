09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Avustralya'nın ünlü Bourke Caddesi'nde sigara yasaklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2019
ÜNLÜ CADDEDE SİGARA YASAKLANDI

'nın Melbourne kentinde sadece yayalar ve tramvayların kullandığı alışveriş merkezleriyle ünlü 'nde yasaklandı. Yasaklar çerçevesinde caddelerin girişindeki güvenlik bariyerlerine, elektrik direklerine, çöp kutularına, panolara ve yerdeki parkelere İngilizcenin yanı sıra Arapça ve Çince uyarılar konuldu.

Melbourne Belediyesi, Yerel Faaliyetler Kanunu kapsamında aldığı kararla her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin merkezi konumundaki ile yayaların yoğun olarak kullandığı 11 noktada tütün mamullerinin kullanımını yasakladı.

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında yedi kez üst üste birinci seçilen kentte, "Bourke Caddesi'nde Rahat Nefes Al" sloganıyla alınan karar, 4 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Yasaklar çerçevesinde caddelerin girişindeki güvenlik bariyerlerine, elektrik direklerine, çöp kutularına, panolara ve yerdeki parkelere İngilizcenin yanı sıra Arapça ve Çince uyarılar yerleştirildi.

KENT SAKİNLERİ UYGULAMADAN MEMNUN

Belediyenin aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Joseph Guntenbun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok iyi, ben beğendim. Melbourne'de çok geziyorum, beni çok etkilemiyor." dedi.

Bourke Caddesi'ne alışverişe geldiklerinde dumanından rahatsız olduğunu dile getiren Lynn Vorne, "Çok mutluyum çünkü sigara kullanmıyorum. Yanımda fütursuzca sigara içenlerden rahatsız oluyordum. Yani sigara içenler olmadığı için mutluyuz, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

'nın en kalabalık ikinci şehri ve Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne'deki sigara yasağına uymayanlara 100 Avustralya doları para cezası (yaklaşık 390 lira) verilecek.

En düşük sigara paketi fiyatının 20 dolardan başladığı ülkede, havaalanlarında, toplu taşıma araçlarında, hükümet binaları, plajlar, bazı caddeler, hastane girişleri gibi birçok alanda sigara yasağı uygulanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
seref kalin seref kalin

cok iyi etmisler..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 10:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN